هل الإفراط في أكل البيض خطر على القلب؟

جددت دراسة جديدة الجدل حول ارتباط أكل البيض بأمراض القلب بعدما توصلت إلى نتائج تفيد بأن تناول أكثر من 4 بيضات في الأسبوع يهدد صحة القلب ويرتبط بالوفاة المبكرة. ويوجد الكثير من الكولسترول في البيضة الواحدة، وتعتبر زيادة الكولسترول من العوامل الرئيسية وراء انسداد الشرايين والجلطات.

وتمتاز الدراسة التي أجريت في جامعة نورثويسترن بيشكاغو بالاتساع والتنوع، فقد اعتمدت على البيانات الصحية والغذائية لأكثر من 29 ألف شخص، وبلغت نسبة الرجال بينهم 45 بالمائة، والسود 31 بالمائة، إلى جانب أن فترة المتابعة بلغت 17 سنة.

وتسمح التوصيات الغذائية الأمريكية بتناول 300 ملغ من الكولسترول في اليوم الواحد للأصحاء، وهي كمية تقل عن الكولسترول الذي يوجد في بيضتين.

وقالت نتائج الدراسة الجديدة إن الكولسترول الذي يوجد بكثرة في صفار البيض هو المشكلة، وإن استهلاك كمية كبيرة منه يشكل تهديداً لصحة القلب. وخلصت النتائج إلى أن الاستهلاك القليل أو المحدود للبيض يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

ووجه فريق البحث انتقادات للدراسات السابقة التي لم تجد صلة بين أكل البيض وأمراض القلب لأنها لم تعتمد على عينة متنوعة إلى جانب قصر فترة المتابعة.