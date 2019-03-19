دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع حوالي ثُلثي تطبيقات أندرويد المضادة للفيروسات لا تعمل بشكل صحيح ظهر على التقنية بلا حدود.

يسعي دائمًا المستخدمين إلى تأمين وحماية هواتفهم الذكية من مخاطر الاختراق عن طريق تثبيت التطبيقات المضادة للفيروسات، ولكن هل يمكن الإعتماد على هذه التطبيقات؟

في الواقع، قامت منظمة نمساوية متخصصة في تقييم البرامج المضادة للفيروسات تدعي AV-Comparatives، باختبار حوالي 250 تطبيق من تطبيقات أندرويد المضادة للفيروسات، إذ اكتشفوا أن 80 من هذه التطبيقات (أي أقل من الثلث) كانت قادرة على اكتشاف أكثر من 30 بالمئة من البرمجيات الخبيثة التي تم وضعها في كل تطبيق خلال الاختبارات الفردية.

ووفقًا للباحثين، فإن بعض التطبيقات المضادّة للفيروسات تقوم بوضع علامة على أي تطبيق مثبّت على هاتف المستخدم لتشير إلى أنه خبيث، إذا لم يكن اسم حزمة التطبيق مدرجًا في القائمة البيضاء. وعلى هذا النحو، اكتشفت بعض التطبيقات المضادة للفيروسات أنها برمجيات خبيثة عندما نسي مبرمجو التطبيقات إضافة أسماء حزمهم الخاصة إلى القائمة البيضاء.

وفي بعض الحالات، لم تقم التطبيقات بمسح رموزها لتنظيفها من الفيروسات، ونجحت التطبيقات الخاصة ببعض الشركات الأمنية الكبيرة مثل AVG وKaspersky وMcAfee وSymantec، إذ أنها تتمتع بنمط مألوف في الحماية.

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ولقد تم بالفعل إزالة 32 من هذه التطبيقات المزيفة من متجر جوجل خلال الشهرين الأخيرين بعد انتهاء الاختبار، فقد تم تطوير معظم هذه التطبيقات إما بواسطة مبرمجين هواة أو من قبل الشركات المصنعة للبرامج التي لا تركز على وظائف الحماية.

خلاصة القول، من الضروري أن تقوم بتحميل تطبيقات مضادة للفيروسات من شركات معروفة وعريقة.

المصدر

هذا الموضوع حوالي ثُلثي تطبيقات أندرويد المضادة للفيروسات لا تعمل بشكل صحيح ظهر على التقنية بلا حدود.