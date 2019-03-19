دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Honor تقدم هاتف Honor 10i بكاميرة ثلاثية وسعر 310 دولار تقريباً ظهر على التقنية بلا حدود.

إصدار جديد من هواتف Honor كشف عنه اليوم، حيث يأتي هاتف Honor 10i بتصميم يحاكي هاتف Honor 10 Lite لكن مع إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية ومستشعر 32 ميجا بيكسل في كاميرة السيلفي، كما ينطلق بسعر 310 دولار تقريباً.

يتميز هاتف Honor 10i بشاشة 6.21 إنش بدقة عرض 1080 في 2340 بيكسل، كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Kirin 710، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

كما يضم هاتف Honor 10i بطارية بقدرة 3400 mAh، ومن المقرر أن يعمل بنظام تشغيل Android 9 Pie مع واجهة EMUI 9، أيضاً يأتي بكاميرة خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 24 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.8، ومستشعر 8 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.4 بزوايا واسعة، وأيضاً مستشعر 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، كما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل.

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هاتف Honor 10i يأتي بسعر 310 دولار تقريباً، ومن المقرر أن ينطلق إلى مزيد من الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة.

المصدر

هذا الموضوع Honor تقدم هاتف Honor 10i بكاميرة ثلاثية وسعر 310 دولار تقريباً ظهر على التقنية بلا حدود.