التلفزيون الحكومي السوري: استشهاد طفل برصاص قنص على حافلة مدرسية في حلب

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دمشق — سبوتنيك. وأفادت قناة "الإخبارية" نقلا عن مراسلها قائلة: "استشهد طفل برصاص قناص في هجوم للمسلحين على حافلة مدرسية في حي الزهراء".
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" في حلب أن المجموعات المسلحة، وتحديدا مسلحي "هيئة تحرير الشام" الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة"، المحظورة في روسيا، جددت استهدافها لأحياء حلب الجديدة وشارع النيل بموجة جديدة من القذائف الصاروخية، انطلاقا من مواقعها على الأطراف الغربية لمدينة حلب، مشيرا إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات.
كما أكد مراسل "سبوتنيك" أن مدنيا لقي حتفه بالقرب من حي المالية الجديدة جراء إصابته برصاص قنص مصدره المجموعات المسلحة المنتشرة في جمعية الزهراء غربي المدينة، فيما ردت قوات الجيش العربي السوري على مصادر إطلاق الصواريخ، مستهدفة مواقع وتحركات في محيط جمعية الزهراء ومنطقة الراشدين إلى الغرب والجنوب الغربي لمدينة حلب.
ولأشهر طويلة، توقفت عمليات القنص التي كانت تطال سكان حلب الآمنين، وتؤشر عودتها اليوم إلى بدء مرحلة جديدة من المواجهة بين الجيش السوري والفصائل متعددة الولاءات والمشارب على الآطراف الغربية والجنوبية الغربية للمدينة.
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