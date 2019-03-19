السودان: السعودية هي وجهتنا في المحيط الإسلامي والعربي وعلاقتنا "أزلية"

وتعهد إسماعيل، عقب لقاء مع سفير المملكة العربية السعودية في الخرطوم، علي الحسن جعفر، أمس الاثنين، بالعمل على ترقية وتطوير العلاقات بين السودان والسعودية بما ينعكس إيجابا على مصلحة الشعبين والحكومتين خاصة فيما يتصل بالقضايا الإعلامية، وفقا لشبكة الشروق السودانية.

© AP Photo / Hasan Jamali

وقال إن اللقاء تناول العلاقات الأزلية بين البلدين والمستقبل المشترك، وعبر عن امتنانه للسفير معربا عن أمله في مواصلة التداول والحوار بين الجانبين.

من جهته قال السفير علي الحسن إن وجهات النظر بينه والوزير تطابقت وتشابهت حيال القضايا التي تم التداول حولها.

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وتوقع الحسن حدوث تعاون مميز خلال الفترة القادمة بين وزارتي الإعلام في السودان والمملكة العربية السعودية، وتبادل الزيارات بين البلدين للمختصين في الشأن الإعلامي.

ومنذ مارس/ آذار 2015 اتخذ السودان قرارا بالمشاركة في تحالف عسكري تقوده السعودية ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن، وأرسلت الخرطوم آلاف الجنود المشاة إلى هناك.

وبين الحين والآخر كانت تتردد أنباء عن أن السودان سيسحب قواته من اليمن وأن علاقة البلدين متوترة، لكنّ مسؤولين سودانيين وفي مقدمتهم الرئيس عمر البشير طالما شددوا على عمق العلاقات مع السعودية، وعلى ضرورة الدفاع عن أمنها، لأن "أمن الحرمين من أمن السودان".