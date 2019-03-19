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© Sputnik . Ilya Pitalev
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد حذر من مغبة محاولات زعزعة الاستقرار في الجزائر، مؤكدا رفض موسكو القاطع لأي تدخل خارجي في شؤون الجزائر الداخلية.
وقال لافروف في مستهل مباحثاته مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الثلاثاء، في موسكو "نتابع تطورات الأحداث في الجزائر باهتمام… ونشهد محاولات لزعزعة الوضع هناك ونعارض بشكل قاطع أي تدخل في ما يجري في الجزائر. الشعب الجزائري هو من يقرر مصيره استنادا للدستور".
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي جزائري: نثمن موقف روسيا وتحذيرها بعدم التدخل في شؤون بلادنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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