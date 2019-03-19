قيادي جزائري: نثمن موقف روسيا وتحذيرها بعدم التدخل في شؤون بلادنا

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وأشار بن قرون إلى أن روسيا في هذه المواقف، إنما تعبر عن دعمها لعالم متساو القوى، لعالم تحترم فيه كل سيادة الدول، وتُحترم فيه الإنسانية قبل كل شيء، ورأينا هذه المواقف الروسية في سوريا وليبيا وفنزويلا، وفي الدول الممانعة للهيمنة الأمريكية. ورأينا روسيا لا تتخلى عن دورها التاريخي والمستقبلي، لذلك نحن في جبهة التحرير الوطني الجزائرية نثمن عاليا هذا الموقف الروسي، ونعتبره موقفا مشرفا يدفع للطمأنينة، ويتصدى لكل المخاطر التي تهدد بعض دول العالم.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد حذر من مغبة محاولات زعزعة الاستقرار في الجزائر، مؤكدا رفض موسكو القاطع لأي تدخل خارجي في شؤون الجزائر الداخلية.

وقال لافروف في مستهل مباحثاته مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الثلاثاء، في موسكو "نتابع تطورات الأحداث في الجزائر باهتمام… ونشهد محاولات لزعزعة الوضع هناك ونعارض بشكل قاطع أي تدخل في ما يجري في الجزائر. الشعب الجزائري هو من يقرر مصيره استنادا للدستور".