قطر تصدر بيانا عسكريا بشأن "الحارس المنيع"

وفي بيان نشرته مديرية التوجيه المعنوي عبر "تويتر"، قالت الوزارة إن التمرين الذي جرى الإعداد له من تاريخ 10 مارس/ آذار 2019، حتى 28 مارس 2019، يستهدف تعزيز العلاقة الدائمة وتحسين قابلية التشغيل البيني بين الأطراف المشاركة.

وتابع البيان: "يعد هذا التمرين حدثا مجدولا بانتظام بين القيادة المركزية الأمريكية والدول الشريكة، ويتكون من سيناريوهات محاكية لتسهيل الاستجابة الثنائية لأي تهديد أمني عابر للحدود"، مشيرة إلى أن "التمرين أيضا يُعد استعدادا لاستقبال كأس العالم 2022".

وقال البيان إن "غالبية هذه التدريبات ستجري في المناطق الداخلية في جميع أنحاء الدولة (داخل قطر) بمشاركة وحدة مصغّرة من المقر الرئيسي لقاعدة (MACDILL) الجوية في تامبا بولاية فلوريدا (الأمريكية)".

وكان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قال إن الشائعات المثارة حول ملف استضافة قطر بطولة كأس العالم 2022 ليست جديدة بل مستمرة منذ 10 سنوات.

وردا على سؤال متعلق بالشائعات التي أثيرت مؤخرا ومنها دفع الرشاوى لمسؤولين في الفيفا، قال إنفانتينو خلال مؤتمر صحفي عقب انعقاد مجلس الفيفا في ميامي إن "الملف القطري سليم ولا توجد به أي مشكلات"، بحسب صحيفة الوطن.

وقالت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، قبل أيام إنها "حصلت على مستندات مسربة تزعم فوز قطر بتنظيم كأس العالم عام 2022 بعد دفع مبالغ سرية تقدر بنحو 880 مليون دولار للاتحاد الدولي لكرة القدم".

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© AP Photo / Michael Gruber

وأكد إنفانتينو أن الفيفا لن يرد على مروجي الشائعات ضد مونديال 2022 وقال: "إذا أراد هؤلاء مواصلة الاتهامات لقطر فهذا شأنهم، لأننا نشرنا تقرير غارسيا بكل شفافية".

وأظهر التقرير المؤلف من 430 صفحة، من قبل كبير المحققين السابق في لجنة القيم بالفيفا، مايكل غارسيا، عام 2014، إدانة قطر، في ملف تنظيم نهائيات كأس العالم 2022.

وأشاد إنفانتينو بموقف قطر في المشاورات حول زيادة عدد المنتخبات في كأس العالم المقبلة.

وأوضح إنفانتينو أن "فيفا" أوصى بزيادة عدد المنتخبات خلال مونديال قطر 2022 إلى 48 منتخبا لكن القرار النهائي سيكون خلال يونيو/حزيران المقبل خلال كونغرس 2019 للاتحاد الدولي لكرة القدم المقرر في الخامس من يونيو/حزيران في باريس.