الجزائر.. أويحي ينفي شائعات حول نيته مغادرة البلاد‎

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365

نفى رئيس الوزراء الجزائري المستقيل، أحمد أويحي، الثلاثاء، نيته مغادرة البلاد.

جاء ذلك في بيان نشرته صفحة حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، الذي يقوده أويحي، عبر موقع "فيسبوك".

كما يأتي ذلك ردا على ما أسماها رئيس الوزراء المستقيل "شائعات" نشرتها صحيفة محلية حول عرض منزله للبيع تحضيرا لمغادرته الجزائر.

وقال البيان إن أويحي "ينفي نفيا قاطعا الشائعة التي نقلتها الصحيفة حول بيع منزلي الشخصي تاهبا لمغادرة الجزائر".

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وأوضح: "أويحي، الذي ترك منصبه الدبلوماسي عام 1993 (كان سفيرا في مالي) ليلتحق بأرض الوطن لخدمتها، وعدم مغادرته لها طيلة سنوات المأساة الوطني (أزمة تسعينيات القرن الماضي)، ليس بالشخص الذي يفكر في مغادرة وطنه الذي لا بديل عنه".

وفي وقت سابق الثلاثاء، نشرت صحيفة "الخبر" المحلية (خاصة)، خبرا مفاده أن أويحي، الذي أطاح حراك شعبي متصاعد بحكومته، "عرض فيلا (منزله الشخصي) يملكها في حي راق بحيدرة (ضواحي العاصمة) للبيع" تحضيرا لمغادرة البلاد.

وفي 11 مارس/آذار الجاري، قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قبول استقالة حكومة أويحي، وتكليف وزير الداخلية نور الدين بدوي بتشكيل حكومة جديدة، في إطار خارطة طريق ردا على حراك شعبي يطالب برحيل نظامه منذ أسابيع.

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