الخليج - أميرة الشهري

دشنت لجنة التمكين المجتمعي بالنماص حملة التبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي تحت شعار (عطاؤك حياه ) في كلية العلوم والأداب والمجتمع بالنماص وبمشاركة قطاع النماص الصحي يوم الاثنين الموافق ١١ رجب

كما أوضح العديد من المتبرعين ان المشاركة في هذه الحمله يعد واجباً على جميع أفراد وشرائح المجتمع لخدمة هذه الفئة الغاليه على القلوب من أبناء الوطن ونطالب الجميع في المشاركة في مثل هذه الحملات الوطنية والتي من خلالها تبين قوة التلاحم بين أبناء الوطن الغالي .

وأخيراً شكر القائمين على الحملة جميع الطاقم و جميع الرعاه الاعلامين كما قدموا شكر خاص لعلي الكلثمي و بنت النماص ومودي كافيه ولمشويات نديم ولرحيق الابداع لدعايه والاعلان الذين كان لهم دور كبير في رعاية الحملة .