العمل تعلن عن توافر #وظائف شاغرة للرجال والنساء

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، توافر 58 وظيفة شاغرة في شركات الصيانة والتشغيل، في عدد من الفروع الإيوائية (مراكز التأهيل الشامل)، للرجال والنساء.

وأوضح فرع وزارة العمل بالرياض أن الوظائف الشاغرة تتوافر في كل من المحافظات والأحياء التالية «الدرعية، النخيل، الخرج، الملز، المجمعة، القدس، الرياض، الزلفي، شقراء، الربوة».

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وأضاف فرع وزارة العمل بالرياض، أن الوظائف الشاغرة على النحو التالي: فني أو إخصائي تمريض، فنية أو إخصائية تمريض، سائق، فني رعاية فم، ممرضة، عاملة عناية، إخصائي علاج وظيفي، ممرض عام، فني صيدلة، مشرف عناية شخصية، إخصائية علاج وظيفي، طاهية، مشرفة عناية، حارس أمن وسلامة.

وأشار فرع وزارة العمل بالرياض إلى أن التقديم متاح حاليًّا من خلال مراجعة إدارة التشغيل والصيانة بفرع وزارة العمل بمنطقة الرياض، خلال أسبوعين من اليوم، علمًا بأن فترات العمل تتطلب المناوبات خلال اليوم وكذلك مناوبات خلال عطلة الأسبوع.