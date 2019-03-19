الكويت.. مصرع 3 مصريين وإصابة 2 آخرين إثر انهيار سقف مسجد

صحيفة الخليج الالكترونية لقى 3 من العمال المصريين مصرعهم، وأصيب اثنان آخرون، إثر انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بمنطقة النهضة الكويتية. Advertisements وقال مصدر مسئول بوزارة الداخلية الكويتية، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت، إن المتوفين الثلاثة هم كل من أحمد يوسف أحمد الباجه، عبدالستار جادالله رشيد، ومحمد محمد السقا، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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