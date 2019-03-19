- 1/2
- 2/2
الخليج - واس
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ أثناء اطلاعه على مشروع ” المسار الرياضي ” أحد مشاريع مدينة الرياض الأربعة الكبرى التي أعلن عن إطلاقها اليوم الثلاثاء 12 رجب 1440هـ، بتسمية الطريق الرابط بين طريق الملك خالد غرباً وطريق الجنادرية شرقاً، باسم ” طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ” .
ويعد طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أحد أهم طرق مدينة الرياض الحيوية، ويمتد بطول 30 كيلو متر، ويقام على امتداده مشروع “المسار الرياضي ” الذي يضم مسارات للمشاة والدراجات الهوائية وركوب الخيل، ومجموعة متنوعة من المنشآت الرياضية والفنية والثقافية والترفيهية والبيئية والمواقع الاستثمارية .
كانت هذه تفاصيل خبر #الملك يوجه بتسمية الطريق الرابط بين طريقي #الملك_خالد و #الجنادرية بـ #طريق_الأمير_محمد_بن_سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.