إطلاق أول كاميرا 360 درجة قابلة للطي.. ما مميزاتها؟

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت شركة إنستا 360 إطلاق أول كاميرا قابلة للطي لالتقاط صور بـ360 درجة أو صور ثلاثية الأبعاد بـ 180 درجة.

وأوضحت الشركة الصينية، المتخصصة في إنتاج كاميرات 360 درجة، أن الكاميرا Evo الجديدة تمتاز بتصميم قابل للطي وتتيح للمستخدم التحول بين وضعي التصوير.

وأضافت شركة إنستا 360 أنه يمكن للمستخدم عن طريق تطبيق Insta360 VR توصيل نظارات الواقع الافتراضي الشائعة مثل أوكولوس Go VR أو إتش تي سي Vive Focus أو سامسونج Gear VR بكاميرا إنستا360 Evo، لكي يتم نقل الصور لاسلكياً وتشغيلها بعد ذلك في الوضع ثلاثي الأبعاد 3D.

علاوة على أن أداة HoloFrame عبارة عن ملحق تكميلي مصمم للهواتف الذكية، يتيح للمستخدم مشاهدة الصور أو مقاطع الفيديو ثلاثية الأبعاد على شاشة الهواتف الذكية دون الحاجة إلى نظارة خاصة ثلاثية الأبعاد 3D.

Advertisements

وتأتي كاميرا إنستا360 Evo الجديدة بأبعاد مدمجة تبلغ 3ر50 x 5ر52 x 49 مم في حالة الطي، ولا يتعدى وزنها 113 غراماً، وعندما يتم فردها فإن أبعادها تبلغ 4ر98 x 49 x 3ر26 مم، ويتم التقاط الصور بدقة 18 ميغابيكسل (6080 x 3040 بيكسل)، وتروج الشركة الصينية للكاميرا الجديدة من خلال تسجيل الفيديو بدقة وضوح 5760 x 2880 بيكسل.

وتشتمل الكاميرا إنستا360 Evo الجديدة على مستشعرات جيروسكوب مدمجة لتثبيت الصورة من 6 محاور، وبفضل وظيفة تثبيت الصورة FlowState فإنه يمكن الحصول على صور ثابتة حتى أثناء الحركة، كما يمكن تشغيل مقاطع الفيديو أو عرض الصور على أية نظارة واقع افتراضي.

وتتوفر أداة HoloFrame الاختبارية لهواتف أبل آيفون X و XS و XS MAX و XR، ومن ضمن الموديلات الأخرى هواتف سامسونج جالاكسي S8 و S8+ و S9+ و Note 8.

وأوضحت الشركة الصينية أن سعر الكاميرا Evo الجديدة يبلغ نحو 420 دولاراً أمريكياً.