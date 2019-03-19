ما السبب؟.. تجنب الإفراط بتناول #الفاكهة_المجففة

صحيفة الخليج الالكترونية

ينصح الأطباء باتباع نظام غذائي صحي لتجنب الإصابة بداء السكري الذي بات مرضاً شائعاً في جميع أنحاء العالم.

وعلى الرغم من أن استبدال الحلويات بالفواكه الطازجة والمجففة قد يساهم بشكل فعال في الوقاية من مرض السكري، إلا أن بعض هذه الفواكه قد يكون لها تأثير سلبي على مرضى السكري أيضاً.

وبحسب الأبحاث العديدة التي أجريت حتى الآن، فإن الفاكهة المجففة مثل الزبيب والتين والمشمش تحتوي على نسبة مركزة من السكريات الطبيعية، لذا يجب تجنب الإفراط في تناولها.

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ويقول أخضائيو التغذية، إن عملية التجفيف تعمل على زيادة تركيز السكريات الطبيعية للفواكه، مما يسبب ارتفاعاً غير صحي في نسبة السكر في الدم عندما يمتصه الجسم بسرعة.

وينصح الخبراء بتناول الفاكهة الطازجة مثل الجريب فروت والشمام والفراولة والخوخ، وتناول الفاكهة المجففة بكميات محدودة لتجنب ارتفاع نسبة السكر في الدم، وفق ما أوردت صحيفة ستار أونلاين البريطانية.