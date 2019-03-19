بـ 86 مليار ريال.. #خادم_الحرمين يطلق 4 مشاريع كبرى في #الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله اليوم 4 مشاريع كبرى في مدينة الرياض بـ 86 مليار ريال. Advertisements وشملت المشاريع “حديقة الملك سلمان” و “الرياض الخضراء” و “المسار الرياضي” و “الرياض آرت”. ووجه حفظه الله بتسمية الطريق الرابط بين طريق الملك خالد والجنادرية بطريق الأمير محمد بن سلمان.

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