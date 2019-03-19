شكرا لقرائتكم خبر عن الجمارك: تصدير المياه المعبأة والثلج «محظور» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ردَّ الحساب الرسمي لخدمة عملاء الجمارك السعودية، على تويتر، على سؤال من أحد المتابعين عن إمكانية تصدير الماء إلى الكويت. وجاء الرد: “مرحباً بك، يُمنع تصدير مياه الشرب المعبأة والثلج إلى خارج المملكة. نسعد بتواصلك”.

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