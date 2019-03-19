شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل»: نقل مركز خدمات العملاء الشامل من «مرسلات الرياض» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة العمل عن انتقال مركز خدمات العملاء الشامل، من مكانها السابق بحي المرسلات إلى ديوان الوزارة. وبينت الوزارة في موقعها الرسمي على “تويتر” أنها نقلت المركز من حي المرسلات إلى ديوان الوزارة، الواقع على امتداد طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد، بمدينة الرياض (حي المغرزات) مبنى رقم 3.

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