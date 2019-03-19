شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خطوات للتسجيل في خدمة النقل المدرسي.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

أوضحت وزارة التعليم أن هناك أربع خطوات يجب اتباعها لمن أراد التسجيل في خدمة النقل المدرسي، تتم عبر الولوج إلى نظام “نور” الإلكتروني.

وفصَّلت التعليم الخطوات الأربع كالتالي: أولاً بعد الدخول إلى نظام “نور” سيتم طلب النظام اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق، أما في الخطوة الثانية فيجب اختيار النقل المدرسي، ثم اختيار خانة طلاب النقل المدرسي في الصفحة التالية، وستظهر أسماء أبناء المتقدم المسجلين في نظام نور ويتم الضغط على طلب نقل بجوار الاسم.

في الخطوة الثالثة ستظهر للمتقدم معلومات المنزل وعليه تعبئة المعلومات المطلوبة بدقة، حتى يتم تحديد عنوان المنزل على الخريطة بشكل سليم، وبعد إكمال البيانات ستظهر رسالة تأكيد المعلومات.

أما في الخطوة الرابعة والأخيرة فسيتم الإشارة إلى كون الحالة قيد الدراسة، وبعد الدراسة سيتم إبلاغ المتقدم إما بالموافقة أو بالرفض.

سعت شركة تطوير المسؤولة عن خدمات النقل المدرسي في المملكة على تطوير شبكتها بحث تسهل نقل طلاب المدارس ذهاباً وإياباً إلى مدارسهم، وقد تكاملت خدمات الشركة مع نظام نور التعليمي ليُمكن أولياء الأمور من تسجيل طلبات نقل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي. في السطور القادمة سنشرح كيفية التسجيل في خدمة النقل المدرسي في خطوات بسيطة.

الخطوة الأولى: الدخول على نظام نور

قم بالدخول إلى موقع نظام نور عبر الرابط التالي:https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx

سيطلب من النظام اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق.

الخطوة الثانية: التسجيل في خدمة النقل المدرسي

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بعد الدخول على نظام نور قم باختيار ” النقل المدرسي ” ثم اختر خانة “طلاب النقل المدرسي”. في الصفحة التالية سيظهر أسماء أبنائك المسجلين في نظام نور ونقوم بالضغط على ” طلب نقل ” بجوار الاسم.

الخطوة الثالثة: إكمال معلومات العنوان

في تلك الصفحة ستظهر معلومات المنزل وسيكون ملئ تلك المعلومات بدقة حتى يتم تحديد عنوان المنزل على الخريطة بشكل صحيح. بعد إكمال البيانات ستظهر رسالة تأكيد المعلومات.

الخطوة الرابعة: مراجعة الطلب

سيتم الإشارة إلى كون حالة الطلب” قيد الدراسة ” وبعد الدراسة سيتم إبلاغك أما بالموافقة أو بالرفض.

شروط عامة للقبول في برنامج نقل الطلاب في المملكة

لا بد أن يكون ولي الأمر مسجلاً في نظام نور وكذلك مسجلاً الأبناء.

عند تغير ولي الأمر المنزل لابد من إلغاء الطلب السابق وعمل طلب جديد في المنزل الجديد.

هناك بعض شروط الأولوية في الاستحقاق.