انت الان تتابع إسرائيل تمهل فلسطين 60 يوما لإغلاق «باب الرحمة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

باب الرحمة

أمهلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، وزارة الأوقاف في القدس 60 يوما حتى تغلق مصلى باب الرحمة، إذ أعلن وزير الأوقاف الفلسطيني يوسف ادعيس، أن قرار محكمة الاحتلال غير شرعي وغير قانوني، ومتواطئ مع رغبة شرطة الاحتلال التي تعمل جاهدة على إغلاق مصلى باب الرحمة منذ أن تم فتحه قبل أسابيع على أيدي المصلين المسلمين من أبناء القدس ورجال الوقف الإسلامي، مؤكدًا أن السيادة على المسجد الأقصى بكونه وقفا إسلاميا بكافة مساحته التي تزيد عن 144 دونما بما تحتويه من مساجد وساحات وأبواب ومباني، هي للمسلمين فقط ولا يحق لأي جهة كانت أن تعطي قرارات تخالف هذا الأمر.

وقال ادعيس، إن قرار المحكمة هذا سيؤدي إلى موجة جديدة من الاقتحامات لسوائب المستوطنين، لتنفيذ مآربهم بتحويل المصلى لكنيس يهودي تؤدى فيه الصلوات التلمودية العنصرية، في مخطط أصبح واضحا بتقسيم الأقصى مكانيا، الأمر الذي سيعمل على مزيد من الانتهاكات تجاه المصلين المسلمين. وطالب الدول العربية بالوقوف أمام