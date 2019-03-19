انت الان تتابع بتر ساق.. انفجار قنبلة في منطقة عسكرية بتونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

انفجار - أرشيفية

أعلنت السلطات الأمنية التونسية عن انفجار لغم في المنطقة العسكرية المغلقة بمرتفعات جبل مغيلة بمنطقة القصرين في الجنوب الغربي لتونس. وأكد المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني في تصريح صحفي لوسائل إعلامية محلية الليلة أن الانفجار أدى إلى بتر ساق شاب أصيب جراء الانفجار. وأضاف المصدر أن الشاب تعرض إلى إصابة أخرى على مستوى ساقه اليمنى من مفعول القنبلة الذي غرسته المجموعات الإرهابية في الجبل. ويشار إلى أن ولاية القصرين التي تضم جبال الشعانبي التي تعتبر منطقة عسكرية مغلقة إذ وقعت فيها انفجارات لألغام وضعتها الجماعات المسلحة.

وفي 22 فبراير الماضي، أفاد الناطق باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين أشرف اليوسفي، بأنّ ثلاثة ألغام أرضية انفجرت، أثناء تنقل مدير إقليم الأمن الوطني ومساعد وكيل الجمهورية بالقصرين إلى جبل مغيلة لمعاينة بقية جثة مواطن عثر على رأسه مخبأ في صندوق بلاستيكي بالمرتفع المذكور.وأشار، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا

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