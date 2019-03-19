الان تتابع الحوثيون يمنحون “ممثلا كوميديا” رتبة عميد ويعينونه مشرفا أمنيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اليمن - الخليج 365:
منح الحوثيون، الممثل الكوميدي إبراهيم الأشموري، رتبة عميد، وجرى تعيينه مشرفا أمنيا بإحدى المربعات في أمانة العاصمة صنعاء، في واقعة أثارت سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
واستمرارا لمسلسل العبث بمصير البلاد، كافأت المليشيا الإرهابية، تابعها الذي اعتزل التمثيل واتجه لتقديم البرامج للدعاية للحوثي، بمنصبه العسكري الجديد.
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