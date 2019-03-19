بسبب التجسس.. مجلس التعاون الخليجي في مهب الرياح

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي يبدو أن مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي الحافلة؛ التي قطعتها على مدار ثلاثة عقود أصبحت مهددة بالانهيار؛ بسبب فضائح تجسس يجري الإعلان عنها بشكل متوال.

آخر تلك العمليات، ما جرى كشفه بشأن الإمارات التي تورطت من جديد في عملية تجسس على سلطنة عُمان .

وعلى الرغم من سعى الجيل الأول من حكام هذه المنطقة النفطية لتشكيل هيكل سياسي يُمكّن تلك الدول من تحقيق الحد الأدنى من التوافق السياسي؛ إلا أن الجيل الجديد من الشباب وعلى رأسهم محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي عمل على تفكيك ما شكله الآباء.

مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو منظمة إقليمية سياسية واقتصادية وعسكرية و أمنية عربية مكونة من ست دول عربية تطل على الخليج العربي وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية وهي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين.

تأسس مجلس التعاون في 25 مايو 1981م بالاجتماع المنعقد في العاصمة السعودية الرياض بالمملكة العربية السعودية وكان أمير الكويت الأسبق الشيخ جابر الأحمد الصباح صاحب فكرة إنشائه يتولى الأمانة العامة للمجلس حاليّاً عبد اللطيف بن راشد الزياني ويتخذ المجلس من العاصمة السعودية الرياض مقراً رئيسيّاً له.

هيمنة الانقسام

ومنذ أكثر من عامين أصبح الانقسام هو السمة التي باتت تهيمن على المشهد الخليجي، وتحديدا بعد فرض ثلاث دول من المجلس حصارا على دولة قطر العضو بالمجلس أيضا بتهمة دعمها للإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.

ويبدو أن محمد بن زايد يقود عملية الموت البطئ لمجلس التعاون فقد ظهر جليا من خلال الإعلام الرسمي داخل الإمارات والإعلام الموالي لها خارجها البغض الشديد لدولة قطر، ولم يكتفي بذلك بل حاول لأكثر من مره التجسس على عمان وهو ما سيزيد من فرص انهيار مجلس التعاون.

وباتت سياسات محمد بن زايد، الحاكم الفعلي لدولة الإمارات، تتبعه فيها السعودية تحت ولاية عهد محمد بن سلمان، نزعت فاعلية المجلس وجعلت جدوى وجوده محل جدل، بعد أن أصبح مثخناً بالأزمات.

بداية الأزمات

وبدأت تلك الأزمات بكارثة حرب اليمن، مروراً بحصار قطر والأزمة الخليجية المفتعلة، ثم أزمة اغتيال الكاتب الصحفي السعودي المعارض، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول، وجميعها جعلت استمرار المجلس ككيان على المحك.

ومن السياسات التي زعزعت استقرار دول المجلس قيام دولة الإمارات بالتجسس على سلطنة عُمان، منذ 2011، حين تدخل أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، لاحتواء أزمة تسبّب بها اكتشاف السلطات في مسقط خلية تجسس تتبع الإمارات اخترقت مواقع عليا في الدولة بهدف إسقاط السلطان قابوس، والعمل على تنصيب شخص يوالي أبوظبي في الحكم.

وأعلنت الحكومة العُمانية حينها تفكيك شبكة التجسس التي تتبع جهاز أمن الدولة الإماراتي، مشيرةً إلى أنها كانت تستهدف نظام الحكم في البلاد، وآلية العمل الحكومي والعسكري في السلطنة.

تجسس جديد

ورغم احتواء أمير الكويت للأزمة التي كادت تفكّك مجلس التعاون الخليجي حينها؛ عبر اصطحاب بن زايد إلى السلطنة وتقديمه اعتذاراً مباشراً للسلطان قابوس، فإن الأزمة عادت لتطلّ برأسها من جديد؛ بعد أنباء تحدثت عن محاكمة خلية تجسس جديدة أمام القضاء العُماني.

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وكشف صحفيون وناشطون عمانيون، عن بدء السلطات العمانية بمحاكمة خلية تضم مواطنين إماراتيين، متهمة بالتجسس لحساب أبوظبي.

وقال الصحفي المختار الهنائي، في صفحته على "تويتر": "تواجدت في محكمة الجنايات بمسقط، والتي نظرت في قضية أمنية تورط فيها 5 أشخاص من دولة الإمارات بينهم ضباط، بالإضافة إلى متهميَن عمانيَّين مدنيين".

وأضاف: "القضية بدأت منذ حوالي 3 أشهر، بعد أن تم القبض على المتهمين- بعضهم نهاية نوفمبر- والتحقيق معهم ثم إحالتهم للادعاء العام".

ووصف الهنائي في تغريدة أخرى جلسة المحاكمة بـ"السرية"، قائلاً: "اقتصر الحضور على محام وذوي المتهمين".

وعلق الإعلامي العُماني نصر البوسعيدي، على ما أثير حول بدء محكمة الجنايات في مسقط بمحاكمة عقيد إماراتي متهم بالتجسس على السلطنة، بالقول: "أعلم بأن مراهقات الأشقاء تزداد وقاحة! ونعلم أكثر بأن هناك من يسلم اقتصاد البلاد لهم"، مضيفاً: "لتبدأ المحاكمات ببتر الخونة مهما علت سلطتهم!! ومن ثم بتر مرضاهم وعفنهم".

وتناقل ناشطون على "تويتر" اسم احد المتهمين في الخلية، يدعى محمد بن راشد بن مشروم الكعبي، قائلين إنه عقيد في أمن الدولة في الإمارات، ولم تعلق أي وسائل إعلام رسمية عُمانية على تلك الأنباء.

تحذيرات

وحذر الأكاديمي والسياسي العُماني عبد الله الغيلاني، من أن تتسبّب العلاقات التي قال إنها تشهد توتراً غير مسبوق بين عُمان والإمارات، بـ"تهديد استراتيجي تتجاوز تبعاته الدولتين".

وكشف الغيلاني في تصريحات صحفية سابقة؛ عن وجود توتر وصفه بـ"الأشد" في تاريخ العلاقات العُمانية- الإماراتية، منذ نشأة الإمارات ككيان سياسي مستقل في 1971، قائلاً : إن "علاقة البلدين تشهد توتراً غير مسبوق يوشك أن يتحول إلى مهدد استراتيجي تتجاوز تبعاته عُمان والإمارات، لتصل شظاياه إلى المشهد الإقليمي".

وقال الأكاديمي العماني: "من شواهد حدّة التوتر المسعى الإماراتي لاختراق منظومة القرار المركزي العُماني، الذي أجهضته السطات العمانية، واليمن هي الساحة الأكثر تعبيراً عن ذلك الصراع الذي لا تزيده الأحداث إلا تغيظاً وحدّة".

وكان الغيلاني يتحدث عما تعيشه محافظة "المهرة اليمنية" (غربي عُمان)، والتي تحاول الإمارات السيطرة عليها عبر مليشيات محلية تقوم بدعمها، تحت مسمى "النخبة المهرية"، على غرار الأجهزة الأمنية (غير حكومية) التي أنشأتها جنوب اليمن.

ويرى الغيلاني أن الإمارات تعمل حالياً على التواجد سياسياً وبقواتها العسكرية في محافظة المهرة (شرق اليمن)، في وقت تعمل عُمان على الحضور في هذه المحافظة، والتي تعتبرها "ضمن امتداداتها الجيوسياسة التي تستثمر فيها تنموياً وسياسياً".

رد عماني

وفي أول تعليق رسمي من سلطنة عمان، على ضبط خلية تجسس تابعة لدولة مجاورة، قال يوسف بن علوي، وزير الخارجية العُماني، إن السلطنة تتعامل مع كل جيرانها بلطف.

وأضاف بن علوي خلال جلسة بعنوان "أثر العلاقات الخارجية ‫العمانية في ظل المتغيرات": "هذه أمور تحصل بين الجيران، نحن نتعامل مع كل جيراننا بشيء من اللطف" لينفجر متابعو الندوة ضاحكين، لكنه أكد أن هناك خلافات جارية بين دول مجلس التعاون الخليجي.