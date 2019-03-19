حقيبة عملاقة تتسع لجميع مقتنياتك

يحتاج البعض لحمل الكثير من مقتنياتهم في حقائبهم الخاصة مثل الهاتف والكمبيوتر المحمول ومستحضرات التجميل والكتب، الأمر الذي يستلزم حمل حقائب كبيرة الحجم تتسع لكل هذه الأشياء.

ولهذا الغرض أنتجت شركة لويس فوتون حقيبة عملاقة يمكن حملها على الظهر تتسع للكثير من الأشياء.

وتتميز هذه الحقيبة التي تم انتاجها ضمن مجموعة خريف 2019 بأنها تصلح كحقيبة للنوم، وتتسع لأشياء كبيرة مثل الأغطية والوسائد، واحتوائها على الكثير من المقصورات والجيوب.

وقد تم طرح هذا المنتج لأول مرة في عرض أزياء لويس فوتون للرجال لخريف وشتاء 2019 في بداية هذا العام.

ومن المقرر طرح هذه الحقيبة في الأسواق الإلكترونية خلال عدة أسابيع حيث يمكن أن يصل ثمنها إلى عشرة آلاف دولار أمريكي، كما ستتوفر نسخة رخيصة من الحقيبة بسعر 2000 دولار أمريكي، وفق ما نقل موقع "ميترو" الإلكتروني.