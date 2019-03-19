تغييرات بسيطة لإثراء ديكور المنزل

الربيع هو الوقت المناسب لبداية جديدة، وهذا يعني أنه فرصة مثالية لتجديد ديكور منزلك.

وأطلقت شركة بي آند كيو البريطانية احتفالاً بالذكرى الخمسين لتأسيسها هذا الشهر مسابقة خاصة، لاختيار أفضل التصاميم الداخلية لفصل الربيع، وسيتم الحكم على النماذج الفائزة من قبل لجنة تحكيم مختصة، كما سيحصل الفائز على قسيمة بقيمة 2500 جنيه استرليني من منتجات الشركة.

وفيما يلي، مجموعة من الأفكار لإعطائك بعض الإلهام، لتجديد منزلك في فصل الربيع، بغض النظر عن ميزانيتك، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية:

1- تزيين السقف

لطالما كان التركيز في التصاميم الداخلية على الجدران، حيث يغفل الكثيرون عن السقف، الذي يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً، عن طريق استخدام ورق الجدران أو رسم نقوشات مميزة تضفي مزيداً من أجواء الإثارة على المكان.

2- طلاء الأبواب

الأبواب القديمة تسيء إلى المظهر العام للمنزل بالكامل، ويمكن الحصول على مظهر متجدد للغرف، عن طريق إعادة طلاء الأبواب بألوانك المفضلة، والتي تتناسب مع المفهوم العام للديكور.

3- استبدال حوض الاستحمام

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يمكن أن يكون تجديد الحمام بالكامل مهمة كبيرة ومكلفة، ولكن يمكنك تحويل المساحة الخاصة بك عن طريق معالجة التركيبات والتجهيزات. الأحواض، على سبيل المثال هي مركز الحمّام، ويمكن الحصول على مظهر متجدد عن طريق استبدالها.

4- حوّل غرفة نومك إلى جنتك الخاصّة

يمكن تحديث ألوان طلاء غرفة النوم، وتبديل بعض الملحقات واللوحات المعلقة على الجدران، للخروج من أجواء الملل والروتين.

5- تبديل الستائر

لا تقل أهمية تبديل الستائر عن تغيير لون الجدران، ومن الضروري اختيار الألوان والنقوشات المناسبة مثل الأزهار والفراشات من وحي فصل الربيع.

6- زيادة مساحات التخزين

يمكن زيادة مساحات التخزين بشكل أنيق في المنزل، من خلال استغلال المساحات الخالية على الجدران، وتثبيت مجموعة من الرفوف العصرية.