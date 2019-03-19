3 حيل بسيطة لتوسيع الأحذية الضيقة

هل سبق واشتريت حذاءً أوحصلت عليه كهدية،، واكتشفت أنه ضيق بعض الشيء على قدميك، ولم يكن بالإمكان استبداله؟ إذا كنت مررت بهذه التجربة، فلا داعي للقلق، فهناك بعض الأساليب والحيل لتوسيع الأحذية الضيقة.

وفيما يلي مجموعة من النصائح لتوسيع الحذاء الضيق على قدميك، بحسب موقع "وان غود ثينغ":

1- طريقة كيس الثلج

حيلة بسيطة لا تكلف الكثير، حيث يوضع كيس من النايلون في كل فردة حذاء وتعبئته بالماء وهو بالداخل، ومن ثم وضع الحذاء بالثلاجة حتى يتجمد الماء.

ومن المعروف أن الماء يزداد حجمه بنسبة 9% تقريباً عندما يتجمد، مما سيساعد علىى توسيع الحذاء الضيق ليصبح ملائماً لمقاس القدمين.

Advertisements

2- الرش بالكحول

صبي كمية صغيرة من الكحول في زجاجة رذاذ فارغة، ورشي حذائك الضيق من الداخل حتى يصبح رطباً قليلا، ثم ارتدي الحذاء وتجولي به في المنزل حتى يجف الكحول، وكرري ذلك عند الضرورة إذا كانت حذائك لا يزال بحاجة إلى توسيع.

3- مجفف الشعر

ارتدي زوجاً سميكاً من الجوارب واحشري قدميك في الحذاء، ثم وجهي مجفف الشعر على المنطقة الضيقة لبضع ثوان، وفي نفس الوقت حركي أصابع قدميك واثنيها داخل الحذاء، ثم اتركيه حتى يبرد، وإذا كنت بحاجة إلى مساحة أكبر، كرري العملية مرة أخرى.