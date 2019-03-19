طقس معتدل على معظم أنحاء البحرين وتصاعد للأتربة بعدة مناطق

أفادت إدارة الأرصاد الجوية فى البحرين، أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين اليوم الثلاثاء سيكون معتدل مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق.

الرياح: شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 18 الى 23 عقدة أحياناً.

وحذرت الأرصاد الجوية من رياح قوية السرعة داعية الى أخذ الحيطة والحذر.

ارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل ومن 3 الى 6 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة : العظمى 25 درجة مئوية.. والصغرى 15 درجة مئوية.