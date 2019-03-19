التاريخ الأسري يهدد الطفل بالسكري

قال الدكتور مارتن هولدر إن التاريخ الأسري يرفع خطر إصابة الأطفال بالسكري من النوع الأول، إذ يزيد احتمال إصابة الطفل بالسكري من النوع الأول، عند إصابة الوالدين بالسكري.

وأضاف أخصائي الغدد الصماء الألماني أنه يمكن التحقق من هذا الخطر بعد اختبار للأجسام المضادة للسكري في الدم، ففي حال وجود اثنين من الأجسام المضادة على الأقل، سيزيد احتمال إصابة الطفل بالسكري بشدة. ومع ذلك، يمكن أن يصاب الطفل بالسكري رغم غياب أجسام مضادة في دمه.

وأوضح هولدر أن السكري من النوع الأول يندرج ضمن أمراض المناعة الذاتية، ويهاجم جهاز المناعة البنكرياس دون سبب معلوم حتى الآن.

وتتمثل أعراض الإصابة بالسكري من النوع الأول، في التعب المستمر، وفقدان الوزن دون مبرر، والشعور بالعطش الشديد، وكثرة التبول، وجفاف الجلد، وانبعاث رائحة الأسيتون من الفم.