دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي لمُحبي الألعاب.. تعرفوا على مفاجأة سناب شات لمستخدميه

يعتزم مسؤولو منصة سناب شات إطلاق خدمة ألعاب متكاملة لمستخدميها حول العالم؛ حيث سبق وأن اشترت في وقت سابق من العام الجاري 2019 إستوديو الألعاب بريتي جريت، الذي يضم بين موظفيه مصمم ألعاب الهواتف الذكية ذات الشعبية الكبيرة، مثل Fruit Ninja وJetpack Joyride.

تعرف على مفاجأة تطبيق سناب شات لحاملي هواتف أندرويد alqiyady 1 تعرف على مفاجأة تطبيق سناب شات لحاملي هواتف أندرويد

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وأشارت تقارير صحفية متخصصة في مجال التكنولوجيا، إلى أن خدمة الألعاب التي تنوي منصة سناب شات الكشف عنها خلال شهر أبريل المقبل، تأتي ضمن مشروع يحمل اسم "كونياك" شعاره :"كلام أقل.. لعب أكثر".

وليس ذلك فحسب فمن المقرر أن تكشف منصة سناب شات أيضًا خلال القمة التي ستُعقد في شهر أبريل المقبل بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، النقاب عن محتوى أصلي جديد لها إلى جانب عروض فيديو أخرى.

3 مميزات جديدة لمستخدمي سناب شات خاصة بالتصوير alqiyady 1 3 مميزات جديدة لمستخدمي سناب شات خاصة بالتصوير

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يُذكر أن منصة سناب شات أيضًا قد حصلت العام الماضي 2018 على برنامج التشغيل البريطاني بلاي كانفاس المتخصص في تشغيل الألعاب ثلاثية الأبعاد على متصفحات المحمول باستخدام محرك ألعاب مفتوح المصدر.المزيد:

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