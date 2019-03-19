دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي السعودية تعلن نتائج أول طرح لترددات الـ 5G للاتصالات

أعلنت المملكة العربية السعودية، متمثلة في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، عن نتائج مزاد تراخيص استخدام الترددات للنطاق (3.5) جيجاهرتز، وذلك في إطار المنافسة التى كانت قد طرحت للحصول على الرخص الموحدة لتقديم خدمات الاتصالات، وهم شركات: «الاتصالات السعودية STC، شركة اتحاد اتصالات موبايلي وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية زين».

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وتجاوزت الهيئة بما تم إنجازه في هذا المزاد، مستهدفاتها من أجل تحفيز التوسع في خدمات الاتصالات عن طريق توفير الطيف الترددي، وذلك قبل التاريخ المستهدف في نهاية 2020، أي قبل تاريخها المتوقع بأكثر من عام.

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وبهذا الإنجاز تمكنت المملكة من تعزيز مكانتها ضمن أكثر الدول العالمية تقدمًا، من خلال مواكبة أحدث التقنيات في مجال خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، ورفع جودة الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات بشكل عام. المزيد:

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