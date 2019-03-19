شكرا لقرائتكم خبر عن قوات سوريا الديمقراطية: مخيم الباغوز تحت السيطرة التامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول إعلامى بقوات سوريا الديمقراطية اليوم الثلاثاء إن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت سيطرة تامة على مخيم كان يتحصن فيه مقاتلو تنظيم داعش الإرهابى فى الباغوز قرب الحدود العراقية لكن العملية لم تنته بعد.
وقال المسؤول فى بيان وزع على الصحفيين إن بعض مقاتلي داعش ما زالوا داخل منطقة صغيرة جدا على ضفة نهر الفرات ولم يستسلموا بعد. وأضاف "لا نعلم إن كانوا سيقاومون أم لا".
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