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وأشار خولوف إلى أن الاختلافات بين موسكو والدوحة حول القضية السورية لا تزال قائمة، "لكن الأهم هو أننا نحافظ على الحوار المستمر، سعياً من الطرفين للوصول للهدف المشترك، وهو ضمان السلام والأمن على الأرض السورية التي طالت معاناتها".
وتشهد العلاقات القطرية الروسية تطوراً مستمرا في مختلف المجالات، وأعطت زيارة أمير دولة قطر إلى روسيا في العام 2016 وزيارته الأخيرة العام الماضي، واجتماعه مع الرئيس بوتين، دفعة قوية لتطوير العلاقات الثنائية، والتي بدأت منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1988.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الروسي لدى الدوحة: قطر أصبحت تتفهم الموقف الروسي في سوريا بشكل أفضل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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