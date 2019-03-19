قطر تطلق بنكا إسلاميا برأسمال 10 مليارات دولار

ونقلت وكالة "رويترز" عن خالد السويدي، رئيس البنك الجديد، إن بنك الطاقة سيكون "أكبر بنك إسلامي من نوعه في العالم، وسيقدم التمويل لمشاريع الطاقة في أنحاء العالم وبرأسمال عشرة مليارات دولار تحت مظلة مركز قطر للمال".
وذكرت اللجنة التأسيسية للبنك أنه سيتم بدء عمليات البنك في الربع الأخير من العام الجاري برأسمال مدفوع قدره 2.5 مليون دولار تحت مظلة مركز قطر للمال.
كما سيعمل البنك على تقديم خدمات استثمارية مصرفية عالمية في مجال النفط والغاز والبتروكيمات والطاقة المتجددة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
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