"أنصار الله": مقتل جندي سعودي جنوب غربي المملكة

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القاهرة —سبوتنيك. وذكر موقع "المسيرة" التابع للجماعة، أن "جنديا سعوديا قنص في موقع مشعل بقطاع جيزان".

ونقلت "المسيرة" على لسان مصدر عسكري، قوله: "مصرع وجرح أعداد من مرتزقة الجيش السعودي خلال محاولة تقدم فاشلة باتجاه صلة في نجران".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس/آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.