وئام وهاب يستعين بأفكار بن سلمان لإنقاذ لبنان

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© Sputnik . Nawaf Ibrahim
وأضاف وهاب عن ولي العهد السعودي، قائلا: "ما يقوم به محمد بن سلمان من ضرب للدولة الدينية وتحجيم لدور السلطة تجربة جديرة بالاهتمام".
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