وئام وهاب يستعين بأفكار بن سلمان لإنقاذ لبنان

© Sputnik . Nawaf Ibrahim ونقل موقع النشرة كلام وهاب الذي استضيف في برنامج تلفزيوني على قناة "أن بي أن" اللبنانية: "لقد تكلمت بالفساد منذ سنوات وهناك حلول لكل شيء ولا أطرح الحلول ولكن أتعلمها خلال زياراتي مثلا في دبي وموسكو، وكما أن (طريقة) ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ممتازة ويجب أن تطبق في لبنان عبر سجن من هم فاسدون، وهذا ما حصل مع رئيس الحكومة سعد الحريري في السعودية الذي له قضايا مالية هناك". وأضاف وهاب عن ولي العهد السعودي، قائلا: "ما يقوم به محمد بن سلمان من ضرب للدولة الدينية وتحجيم لدور السلطة تجربة جديرة بالاهتمام".

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