العراق.. قيادي تركماني يطالب باستحداث محافظتين جديدتين

العراق / حسين الأمير / الخليج 365

طالب قيادي تركماني عراقي، الثلاثاء، باستحداث 3 أقضية ضمن محافظة كركوك (شمال)، إضافة إلى محافظتين جديدتين في محافظتي نينوى وصلاح الدين شمالي البلاد.

وقال فوزي أكرم ترزي، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إنه يدعو "أعضاء مجلس محافظة كركوك إلى مفاتحة البرلمان ووزارة التخطيط والتعاون الانمائي لاستحداث قضاء تازة خورماتو والتون كوبري وناحية بشير".

وأضاف: "ندعو أعضاء مجلس محافظة الموصل مفاتحة الجهات المعنية المختصة لجعل تلعفر محافظة؛ لما تمتلكه من مقومات الكثافة السكانية والموقع الجغرافي وبعدها عن المحافظات الأخرى، إضافة إلى مطلب جماهيري وشعبي، وما يعانون من الإهمال والاجحاف والتهميش في الخدمات الأساسية".

كما دعا ترزي مجلس محافظة صلاح الدين إلى "مفاتحة الجهات المختصة لجعل قضاء طوز خورماتو محافظة لما تمتلكه من البنية التحتية".

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وأضاف ترزي: "أنا استغرب منذ 40 عاما لم يستحدث محافظة ولا قضاء بالرغم من التوسع العمراني وزيادة التنمية البشرية ومتطلبات المرحلة ومناشدة المواطنين للدولة والحكومة، نعم لقد آن الأوان أن نفكر بعقلية وذهنية دولة مؤسساتية رصينة محكمة للاجيال الواعدة".

ويضم العراق حاليا 18 محافظة.

والتركمان ثالث أكبر قومية في العراق بعد العرب والكرد، وينتشرون في أرجاء البلاد، ويتركز تواجدهم في مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم الشمال (شمال) فضلا عن قضاء تلعفر غرب الموصل.

ولهم 10 مقاعد نيابية في البرلمان العراقي المكون إجمالا من 329 مقعدا.

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