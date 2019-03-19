قمة "إن فلو" تجمع مشاهير التواصل الاجتماعي بالعالم في الدوحة

الدوحة/أحمد يوسف/الخليج 365

تستضيف الدوحة قمة منتدى "إن فلو"(تركي مقره إسطنبول) والتي تجمع مشاهير صانعي المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة في ملايين الاشخاص حول العالم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتنعقد القمة بمشاركة 70 من المشاهير على مدار ثلاث أيام في الفترة ما بين (20 – 23 مارس/آذارالحالي) والذي ينظمه منتدى "إن فلو".

وفي حديث للأناضول، قال التركي، أمرة جَلان، الشريك المؤسس للقمة؛ التي وصفها بالفريدة من نوعها في مجال الإعلام إن "القمة تنعقد في ظل إدراك واضح لقوة الإعلام الاجتماعي في التعريف بالدول والمؤسسات."

ولفت أن "القمة تاتي بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية، وهيئة السياحة القطرية، وعدد من المؤسسات الحكومية والخاصة".

ولفت جلان أيضاً إلى أن "القمة من أولى الفعاليات التي تشجع على الأساليب الحديثة في التسويق من خلال المنصات الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة."

وتابع قائلا "تتيح القمة للعلامات التجارية في قطر ووكالاتها وممثلي مختلف القطاعات، الاستفادة من إمكانيات هذا النمط الحديث من التسويق المؤثر".

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من جانبه، قال أفشين آفجي، شريك مؤسس في "قمة إن فلو"، إنها "تهدف في الأساس لتعزيز التعاون بين صناع المحتوى على منصات التواصل بجميع أنحاء العالم، والعلامات التجارية ورجال الأعمال القطريين، والترويج لقطر كوجهة سياحية."

وأضاف أن "النسخة الاولى من القمة العام الماضي(انعقدت بالدوحة) شهدت تفاعلاً عبر الاعلام الاجتماعي ومن خلال المشاهير تم التفاعل مع 82.5 مليون شخص عبر 60 حساب يديرونه."

وأوضح أن "القمة تلفت النظر إلى قطر التي أصبحت وجهة مهمة والتي ستضيف مونديال كرة القدم 2022؛ وهي فرصة كبيرة للدوحة للتعريف عن نفسها عبر مشاهير العالم."

وشدد في السياق ذاته على أن"القمة ستكون فرصة للقاء الشركات والمؤسسات مع المشاهير؛ بالاضافة إلى عدد من ورش العمل والندوات."

ومن أبرز المشاركين في القمة ميكي تينازاس ، أريان زماني ، كات كريستيان ، تشيلسي وايت ، فيرونيكا كرافشوك ، يي تاو ، جوليا دوبينينا ، هارجيندر سينغ.

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