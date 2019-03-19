القيادة تعزي رئيس جمهورية زمبابوي في ضحايا الإعصار الذي اجتاح شرق بلاده

الخليج - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس إمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زمبابوي في ضحايا الإعصار الذي اجتاح شرق بلاده، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.

وقال الملك المفدى: ” علمنا بنبأ الإعصار الذي اجتاح شرق جمهورية زمبابوي، وما نتج عن ذلك من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية زمبابوي الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين عودة المفقودين سالمين، وأن لا تروا أي مكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس إمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زمبابوي في ضحايا الإعصار الذي اجتاح شرق بلاده، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.

وقال سمو ولي العهد : ” بلغني نبأ الإعصار الذي اجتاح شرق جمهورية زمبابوي، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي ، وصادق المواساة، راجياً عودة المفقودين سالمين، وأن لا تروا أي سوء” .