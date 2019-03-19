“بوتفليقة”: #الجزائر مقبلة على تغيير سياسي كفيل بإحداث القفزة النوعية التي يطالب بها شعبنا

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس الاثنين، أن الندوة الوطنية الجامعة التي «ستعقد في القريب العاجل بمشاركة جميع أطياف الشعب الجزائري» ستتخذ «القرارات الحاسمة الكفيلة بإحداث القفزة النوعية التي يطالب بها شعبنا».

وأضاف الرئيس بوتفليقة في رسالة له بمناسبة إحياء ذكرى عيد النصر المصادف لـ19 مارس الحالي: «بلادنا مقبلة على تغيير نظام حكمها وتجديد منهجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي على يد الندوة الوطنية الجامعة التي ستعقد في القريب العاجل بمشاركة جميع أطياف الشعب الجزائري».

وأشار إلى أن مهمة هذه الندوة «حساسة لأنها هي التي ستتخذ القرارات الحاسمة الكفيلة بإحداث القفزة النوعية التي يطالب بها شعبنا وخاصة أجيالنا الشابة».