القيادة تعزي رئيس جمهورية ملاوي في ضحايا الإعصار الذي اجتاح عدداً من مناطق بلاده

الخليج - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس أرثر بيتر موثاريكا رئيس جمهورية مـلاوي في ضحايا الإعصار الذي اجتاح عدداً من مناطق بلاده، وما نتج عنه من وفيات.

وقال الملك المفدى: ” علمنا بنبأ الإعصار الذي اجتاح عدداً من المناطق في بلدكم، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية مــلاوي الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي، وصادق المواساة، راجين أن لا ترو أي مكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس أرثر بيتر موثاريكا رئيس جمهورية مــلاوي في ضحايا الإعصار الذي اجتاح عدداً من مناطق بلاده، ومانتج عنه من وفيات.

وقال سمو ولي العهد: ” بلغني نبأ الإعصار الذي اجتاح عدداً من المناطق في بلدكم، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً أن لا تروا أي سـوء”.