عيار 21 يسجل 137.64ريال.. #أسعار_الذهب اليوم الثلاثاء

صحيفة الخليج الالكترونية سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، 157.30 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 144.20 ريال. كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 مبلغ 137.64 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 117.98 ريال، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 91.76 ريال. وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 78.65 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,892 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار جنيه الذهب 1,101 ريال. جدير بالذكر أن هذا على حسب تحديث أسعار الذهب الأخير لليوم الثلاثاء في الساعة 12:22 صباحًا بتوقيت المملكة.

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