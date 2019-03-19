الجزائر... معارضون يطالبون الجيش بلعب "دور دستوري"

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كما طالب معارضون جزائريون الجيش بلعب دور دستوري دون التدخل في خيار الشعب.
© REUTERS / HANDOUT
ووجهت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير في بيانها دعوة للحكومة إلى الاستقالة بعد مظاهرات حاشدة على مدى أكثر من ثلاثة أسابيع ضد حكم بوتفليقة المستمر منذ 20 عاما.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن بوتفليقة الذي يحكم الجزائر منذ 20 عاما سحب ترشحه لفترة رئاسة خامسة لكنه لم يعلن تنحيه عن الحكم. وأجل الرئيس الجزائري الانتخابات التي كان مقررا لها الشهر المقبل، ووعد بدستور جديد ضمن خطة للإصلاح.
وقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إن الشعب الجزائري هو الذي سيقرر الدستور من خلال استفتاء، وحسب تليفزيون النهار الجزائري قال بوتفليقة إن الجزائر ستغير نظامها السياسي.
وأضاف بوتفليقة أن تغيير الدستور سيفتح الباب أمام اختيار رئيس جديد.
كما أعلن الرئيس الجزائري أن الندوة الوطنية ستعقد في القريب العاجل بمشاركة جميع الأطراف.
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