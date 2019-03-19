الوليد بن طلال جاهز لشراء نادي الهلال السعودي... وهذا ما يعطله

وأضاف الوليد بن طلال في حوار تلفزيوني مع برنامج "في الصورة"، الذي يذاع على قناة "روتانا خليجية"، أمس الاثنين 18 مارس/ آذار، "في حال تخصيص الأندية السعودية، جاهز لشراء نادي الهلال في الغد."

وتابع: "إذا تم تخصيص الأندية السعودية اليوم فمن الغد سأشتري نادي الهلال".

​ووعد الوليد بن طلال أنه في حال شرائه الهلال السعودي: "جاهز ليكون ناديا مضاهيا لأكبر الأندية الأوروبية مثل برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي".

وأضاف الوليد، وهو عضو شرف نادي الهلال، "لذلك فإنه (أي الوليد بن طلال)يرغب الاستثمار في نادي الوطن وزعيم القارة الآسيوية الهلال".

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وتابع الأمير السعودي: "أقول للهلاليين أنتم لديكم بطولات محلية وعربية وأسيوية واضحه باقي العالمية، وأنا أعدكم يالهلاليين سنعمل المستحيل للوصول للعالمية وجعل الهلال فريق عالمي".

وأضاف: "الهلال يملك كل المقومات التي تدفعني لشرائه من بطولات وجماهير واستمرارية في المنافسة، لقد عرض علي أنديه كثيرة في بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا كلها رفضتها".

ويتصدر نادي "الهلال" السعودي جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 56 نقطة بفارق نقطة عن منافسه نادي "النصر".