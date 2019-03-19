شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. ضبط 4.6 مليون عبوة مبيد حشري مغشوش في فيلا سكنية بمكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: باشرت وزارة التجارة والاستثمار، أمس الاثنين، بلاغاً وردها في موقع “تويتر”، بخصوص فيلا سكنية في مكة المكرمة تستغلها عمالة مخالفة لتصنيع المبيدات الحشرية. وأوضحت الوزارة أنها ضبطت خلال مباشرتها البلاغ 4.6 مليون منتج مبيد حشري مغشوش، إضافة إلى 50 ألف قطعة تحمل شعارات مقلّدة لأندية سعودية.

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