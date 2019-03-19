القبض على رئيس دولة «مخمورًا» في كاليفورنيا

جدة - عمرو شويل كالفورنيا- الخليج 365:

أعلنت حكومة بيرو يوم امس الاثنين أن الرئيس الأسبق للبلاد، أليخاندرو توليدو، تم إلقاء القبض عليه في كاليفورنيا بعدما ضبطته السلطات مخمورا بشكل علني.

وتم اعتقال توليدو، المطلوب لدى سلطات بيرو بتهمة الفساد مساء الأحد في مطعم بمقاطعة سان ماتيو، جنوبي سان فرانسيسكو.

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وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية البيروفية أنه تم إطلاق سراح الرئيس الأسبق من سجن ريدوود سيتي صباح الاثنين “وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في البلاد، حيث ان ذلك الانتهاك لا يستدعي عقوبة السجن لفترة أطول”.

وكان توليدو قد انتقل للعيش في الولايات المتحدة بعدما اتُهم في بلاده بقبول 20 مليون دولار في شكل رشى من شركة الإنشاءات البرازيلية “أوديبرشت” خلال فترة رئاسته من عام 2001 حتى .2006 وينفي الرئيس الأسبق تلك الادعاءات.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية في بيرو أن الاعتقال “لا علاقة له على الإطلاق” بإجراءات التسليم الجارية .