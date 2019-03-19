المعهد التقني السعودي لخدمات البترول يعلن عن وظائف جديدة

أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول عن وظائف جديدة، سيتنهي التقديم فيها عند الساعة الثالثة عصرا يوم السبت 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م .
واشترط المعهد الذي يمكن تقديم الوظائف عبر موقعه الإلكتروني، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على شهادة الثانوية العامة في المسار العلمي بنسبة لا تقل عن 70%، وحاصل على درجة لا تقل عن (60) في اختبار القدرات العامة.
كما أشترط المعهد أن لا يكون المتقدم قد حصل على دعم سابق من صندوق تنمية الموارد البشرية، وأن لا يتجاوز عمر المتقدم 25 سنة، وأن يكون المتقدم لائقا طبيا.
وأوضح المعهد أن المتقدم سيحصل على العديد من المميزات عن التعيين منها تأمين طبي، وسكن داخلي مؤثث ووسائل نقل، والتسجيل في التأمينات الإجتماعية، ومكافأة شهرية لا تقل عن 3000 ريال، ودبلوم معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وأشار المعهد إلى أنه يمكن التقديم التقديم علي الوظيفة، عبر هذا الرابط : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmk21GwMqQ6tPu5rK0oCYpSenjnIe-kX8GzqVtXYzz_M_NCQ/viewform
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