منع صينية من دخول المترو بسبب مكياجها الثقيل

أثار منشور على الإنترنت لفتاة صينية مُنِعت من دخول إحدى محطات مترو الأنفاق بسبب مكياجها الثقيل، ضجّة على شبكات التواصل الاجتماعي في الصين.

وذكرت شبكة أخبار "شين لانج" الصينية أنَّ الفتاة وتدعى لين لين "20 عاماً" نشرت على حسابها الشخصي في مدونة "الويبو"، الأحد، صورتين تظهران وجهها بظل العيون الفضي وأحمر الشفاه الداكن، وكتبت: "لقد أوقفني موظف الأمن بمحطة (قوانجتشو) ومنعني من الدخول قائلاً إنَّ المكياج الذي أضعه على الطراز القوطي ثقيل جداً ومروّع ويجب إزالته".

ولدى حديثها لوسائل إعلام محلية بعد تداول الخبر الذي أثار اهتمام الجمهور وقلقه، قالت لين إنَّ الأشخاص الذين يعتنقون ثقافة فرعية القوطي يجب ألا يكونوا سبباً للقلق ولا يوجد لوائح قانونية تمنع أحداً من العيش بأسلوبه الخاص ما لم يضر أحداً.

والثقافة القوطية هي ثقافة شبابية بدأت في إنجلترا في ثمانينيات القرن الماضي، إذ تعود جذورها إلى اتباع نمط معين في الموسيقى، إلا أنَّها أصبحت بعد ذلك مرادفاً للزي الأسود واللون الداكن للماكياج والشعر.

وقالت لين إنَّ هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها موظفو المترو مثل هذا الإجراء، إذ أكدت أنَّ آخرين تواصلوا معها بعد تداول منشورها وأخبروها بتعرضهم لحوادث مماثلة.

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وأخبرت موظفة في العلاقات العامة بمترو قوانجتشو، شبكة الأخبار، الأسبوع الماضي، أنّه تم إيقاف موظف الأمن مؤقتاً بسبب تصرفاته، مؤكدة عدم وجود سياسات تمنع المواطنين من استقلال المترو بناءً على مظهرهم أو ملابسهم ما لم يشكلوا خطراً أمنياً.

واعتذر الحساب الرسمي لمترو قوانجتشو عن الحادث في التعليقات أسفل منشور لين، الإثنين، ثم عاد ليعتذر مرة أخرى الخميس.

وأكدت هيئة المترو أنَّ حراس الأمن الذين يعملون مع مترو قوانجتشو سيتلقون تدريبات لمنع مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وتمَّ إرسال اعتذار رسمي إلى لين على بريدها الخاص من قبل مدير الأمن في محطة المترو، حيث وقع الحادث، إلا أن لين علَّقت أن هذا النوع من الاعتذارات تبدو غير صادقة.

وتفاعل أكثر من 160 مليون مستخدم مع منشور لين الأصلي حول تجربتها.