الجيش الإسرائيلي يعتقل والد وشقيق المشتبه بتنفيذ هجوم أرييل

دبي - بواسطة محمد فارس © Mohamad Torokman

قامت أجهزة الأمن الإسرائيلية اليوم الاثنين، بإلقاء القبض على والد وشقيق الفلسطيني المشتبه به بقتل جنود إسرائيليين بعملية إطلاق نار بالقرب من مستوطنة أرييل بالضفة الغربية.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" التي نقلت عن مصادر فلسطينية وعبرية فالمتهم هو عمر أبو ليلى، وهو متهم بطعن الجندي غال قايدان في مفرق أرييل صباح الأحد.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية داهمت منزل أبو ليلى ومحلا تجاريا تملكه العائلة في قرية الزاوية الفلسطينية التي فرض الجيش طوقا أمنيا من حولها، وقبضت على والده وشقيقه البالغ من العمر 16 عاما، خلال عمليات البحث.

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بواسطة: بي بي سي العربية

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وسبق وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قامت بالتمهيد لهدم منزل عائلة أبو ليلى مستقبلا، وهو إجراء تتبعه إسرائيل عادة، وتقول إنه يشكل رادعا ضد هجمات مستقبلية.

وكان جنديان إسرائيليان قد قتلا أمس، عند مستوطنة أرييل وسط الضفة الغربية بعملية طعن وإطلاق نار نفذها شاب فلسطيني.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل