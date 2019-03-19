العراق: فتح المعبر الحدودي مع سوريا خلال أيام

وقال الغانمي في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي السوري: "سنشهد في الأيام المقبلة فتح المنفذ الحدودي بين سوريا والعراق، واستئناف الزيارات والتجارة بين البلدين".
وتأتي التصريحات في سياق اجتماعات تنسيقة لرؤساء أركان جيوش إيران والعراق وسوريا منعقدة في دمشق، مع تضييق الخناق على تنظيم "داعش" في الباغوز السورية.
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