مصرع مستشار وزير الدفاع اليمني في حادث سير بالجيزة (تفاصيل)

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لقي اللواء ركن عبدالقادر العمودي، مستشار وزير الدفاع اليمني، الإثنين، مصرعه في حادث سير بمنطقة فيصل بالجيزة، وألقت أجهزة الأمن بالقبض على سائق سيارة نقل المتسبب في الحادث.

وقال السائق، خلال محضر الشرطة، قبل عرضه على النيابة، إنه كان يعود إلى الخلف بالسيارة في طريقه إلى مستودع أنابيب غاز البوتاجاز بشارع كعبيش، ولم يلاحظ وقتها أي شخص خلف السيارة، فأكمل طريقه ليدهس المجني عليه.



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مقدم بواسطة: سكاي نيوز عربية



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وأضاف سائق النقل: «السيارة كانت محملة بالأنابيب فمعرفتش أشوف كويس اللى ورايا».

وأظهرت التحقيقات الأولية أن «العمودي» تواجد بالمنطقة محل الحادث، حيث يقطن بها، وكان يشتري احتياجات المنزل، وخلال تلك الأثناء صدمته سيارة النقل.

كان الأهالي حاولوا إنقاذ مستشار وزير الدفاع اليمني، إلا أنه لفظ أنفاسه قبل وصوله إلى المستشفى، وتتبعت أجهزة الأمن خط سير السائق حتى ضبطته، بمحيط مخزن الأنابيب.

وبمعاينة مكان الحادث، تبين أن السائق كان يعود إلى الخلف بسيارته من شارع كعبيش، فصدم المجني عليه، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت نيابة الطالبية والعمرانية التحقيق، ووجهت للسائق تهمة «القتل الخطأ».