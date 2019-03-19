"مكافحة الإرهاب فى العراق": ننسق مع دول أخرى لتتبع مصادر تمويل داعش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جهاز مكافحة الإرهاب فى العراق، أمس الإثنين، أنه ينسق مع دول أخرى لتتبع مصادر تمويل تنظيم "داعش" الإرهابى.
وقال المتحدث باسم الجهاز صباح نعمان - فى تصريح نشرته قناة (الإخبارية) العراقية - إن جهاز مكافحة الإرهاب يركز حاليًا بالإضافة إلى مهامه العسكرية، على تتبع مصادر تمويل "داعش"، موضحًا أن الجهاز نجح فى تفكيك عدد من هذه المصادر.
وأضاف نعمان أن الجهاز يقوم بعمليات نوعية لتفكيك الشبكات الإرهابية وتتبع أذرعها داخل وخارج العراق.
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