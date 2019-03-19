شكرا لقرائتكم خبر عن "مكافحة الإرهاب فى العراق": ننسق مع دول أخرى لتتبع مصادر تمويل داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جهاز مكافحة الإرهاب فى العراق، أمس الإثنين، أنه ينسق مع دول أخرى لتتبع مصادر تمويل تنظيم "داعش" الإرهابى.

وقال المتحدث باسم الجهاز صباح نعمان - فى تصريح نشرته قناة (الإخبارية) العراقية - إن جهاز مكافحة الإرهاب يركز حاليًا بالإضافة إلى مهامه العسكرية، على تتبع مصادر تمويل "داعش"، موضحًا أن الجهاز نجح فى تفكيك عدد من هذه المصادر.

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وأضاف نعمان أن الجهاز يقوم بعمليات نوعية لتفكيك الشبكات الإرهابية وتتبع أذرعها داخل وخارج العراق.